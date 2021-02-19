美国得克萨斯州的紧急取暖中心“关门”，医院里融水冲马桶. February. 19, 2021 07:28. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 从上周开始，由冬季暴风引发的寒流和大雪袭击美国全境，再加上大规模停电事件，在南部得克萨斯州，居民们正在展开殊死搏斗。在这种情况下，得克萨斯州西部一座小城的市长16日将“只有强健者才能活下来”的“粗话”上传到社交媒体，引起了人们的愤怒。 得克萨斯州西部科罗拉多市市长蒂姆·博伊德16日在自己的脸书账号上写道：“市里和县里供电的人对各位（居民）没有任何欠账。对于只申请将要完蛋的援助金的人感到心烦。只有强健者才能活下来，弱者会死掉。”得克萨斯州最近遭遇了30多年一遇的寒流，气温降至零下20度左右，再加上部分发电设施被中断运行，一度有430万户家庭停电。脸书上的文字引发争议后，博伊德表示“措辞不当”，但强调自己已于16日辞职，从而引发了公愤。 在寒流中，居民们为了生存正在竭尽全力。据美国国家广播公司（NBC）报道，17日得克萨斯300多万居民没有用上电。住在奥斯汀的乔治·亨德利克斯（65岁）说：“两天没电了，只能披着被子过日子。现实就像一部‘坏电影’。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说，得克萨斯州塔兰特县的蒂莫西·威尔西夫妇和7岁儿子因停电3天，在寒屋中艰难地用蜡烛暖手。由于不能做饭，一家人用肉脯、饼干和水充饥。居住在得克萨斯州欧文的金伯利·汉普顿说：“孩子们穿了三套衣服，家人抱在一起互相取暖。” 据《纽约时报》报道，为防止发生冻死而在各地开设的紧急供暖中心也因没电而丧失了功能。在圣安东尼奥，救护车满足不了暴增的出车要求。在海边，数千只不耐寒的海龟奄奄一息，市民们进行了救助。 多个城市停水。由于停电，净水厂中断启动，整个州的自来水管道都被冻裂，州政府告知圣安东尼奥和休斯敦等地的居民自行觅水烧开了喝。疗养院和大学建筑里，人们将雪融化后，用来冲洗卫生间的马桶。 《华盛顿邮报》报道说，随着居民涌入酒店，酒店住宿费也暴涨。一个酒店预约网站上，达拉斯地区酒店的预约价格上涨到了900美元（约100万韩元）一天，南奥斯汀地区则上升到了999美元（约110万韩元）。 《纽约时报》17日报道说，此次寒流造成的死亡人数在得克萨斯州等8个州至少达31人。美国国家气象局预报说，本周美国南部也将有降雪和冷空气到来。

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