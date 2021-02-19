“小辣椒”帕特洛：“克服新冠肺炎病毒...通过泡菜恢复健康”. February. 19, 2021 07:28. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国著名演员格温妮丝•帕特洛(49岁)坦白了自己曾感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的事实，并介绍了“韩国泡菜”作为健康管理食谱，受到了人们的关注。平素以喜爱韩餐著称的她过去也在社交媒体上上传了吃拌饭、泡菜饼等韩国食物的照片。 帕特洛当地时间16日在自己运营的网上购物中心“Goof”上上传了《用脏器排毒治愈我的身体》的文章，表示“在新冠肺炎病毒扩散初期感染了”。她还坦言，由于其后遗症，脑子里像雾一样，一直有发呆的感觉，并受到记忆力衰退、食欲下降、忧郁症等症状的“脑雾现象(Brain Fog)”和慢性疲劳的折磨。帕特洛表示，“今年1月得到身体炎症指数高的检查结果后，找到了该领域的专家，得到了帮助”，“从医疗团队那里听到了从新冠肺炎病毒恢复的长期过程。” 帕特洛在克服新冠肺炎病毒的过程中详细地分享了自己体验的饮食疗法和生活习惯等。她坚持了间歇性绝食、素食、低碳水化物高脂肪的“Keto”食谱，每天禁食到上午11点，还戒掉了白糖和酒。 她还特别强调：“还发现了非常优秀的无糖泡菜和无糖kombu茶。真的很好吃”，并提到了在美国发酵专门食品店销售的一个泡菜品牌。Kombu茶是在泡过红茶或绿茶的水中加入酵母菌发酵而成的饮料。即使不喝可乐或汽水，也能感受到碳酸的味道，因此被评价为健康饮料。帕洛表示：“通过饮食、运动、思考方式转换等，我得到了更多的力量和健康”，“今年第一季度(1 ~ 3月)期间，我将会继续这样的生活。” 帕特洛平时在社交媒体上上传自己运动的样子和冥想的照片等，一直强调健康管理的重要性。1989年，在电影导演父亲和演员母亲之间，她开始通过父亲执导的电视电影《High》进行表演。帕特洛出演了《伟大的遗产》、《钢铁侠》、《复仇者联盟》系列等。1999年她凭借《莎翁情史》获得奥斯卡最佳女主角奖。

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