再次投身强行军的孙兴慜：“现在只专注于比赛和球队”. February. 19, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. 对于孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺•照片)来说，“现在”非常重要。最近围绕孙兴慜，转会到皇家马德里(西班牙)、尤文图斯(意大利)等海外豪门球队的传闻正在火热上演。虽然与热刺队签订了到2023年的合同，但至今还没有续约的消息。 孙兴慜18日在匈牙利布达佩斯举行的记者会上，时隔许久再次提到了自己的续约等问题。当天的记者招待会是在2020~2021年欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛(UEFA)32强赛首回合与沃尔夫斯贝格(奥地利)的客场比赛之前举行的。 对于有关自己去留的问题，孙兴慜表示，“对我来说，把精力放在比赛和球队身上是最重要的”，“在托特纳姆热刺队的生活很幸福，作为球员和俱乐部的其中一员，我只需努力做事就行。在目前的情况下，很难再提及续约。”意大利和英国媒体纷纷报道说，尤文图斯队为了引进孙兴慜，正准备了1000亿韩元以上的转会费。特别是托特纳姆热刺队受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，俱乐部财政恶化，有可能让身价昂贵的孙兴慜或哈里•凯恩离开球队。 对于最近球队下滑到联赛第9位等成绩不佳，球员和主教练氛围不好的传闻，他明确表示：“这只是不好的传闻。”孙兴慜表示：“传闻只是单纯的传闻。我们队的更衣室气氛非常好”，“只是最近结果不好，更衣室气氛没有改变。赢球之后问题自会迎刃而解。” 对于孙兴慜的体力问题，也出现了疑问。孙兴慜在11日与埃弗顿队的英格兰足总(FA)杯16强赛上，到加时赛为止共踢了120分钟。3天后，他又在与曼城队的比赛中打满了全场。对此，孙兴慜表示，“如果因为参加了很多比赛而不感到疲惫，那肯定是骗人的，但能站在赛场上总是很幸福。即使累也要尽最大努力。疲惫，但对足球的爱没有改变，因此自然不会有什么问题。”

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