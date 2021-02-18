缅甸出现“军方把特种部队调往仰光”传闻……大规模流血镇压的忧虑加剧. February. 18, 2021 07:27. by 金民 kimmin@donga.com. 缅甸军方无视宪法，修改刑法等各种法律，明确表示要提高对市民的镇压力度。与此同时，有传言称，特种部队正在赶往最大城市仰光，这加剧了人们对大规模流血镇压的担忧。 据伊洛瓦底等当地媒体17日报道，军政府最高机构“国家管理委员会”最近修改刑法第124条，允许对引发对政府、军队、军队人士不满及厌恶的行为进行处罚。处罚力度也从原先的最高3年有期徒刑大幅提高至最低7年至最高20年有期徒刑。 军政府还在推进制定网络安全法。该法案规定，网络服务提供者要保管个人的网址、电话号码、居民身份证号码、地址、最近3年的活动履历。据悉，当局还在讨论可以访问个人社交媒体信息、截取个人信息的方案。 当天，联合国特别报告员汤姆·安德鲁斯发表声明说：“我们接到报告说，军人正在从郊区向仰光转移。过去这些行动造成大规模杀伤或拘留，人们担心发生大规模暴力事件。”美国、英国、欧盟等8国在缅甸的商会也发表联合声明，表达了对企业活动萎缩、外国投资减少的担忧。 台湾决定派专机撤离当地侨民。据中央社等媒体17日报道，台湾驻缅甸代表部决定21日和28日将希望撤离的台湾人从仰光运到台北。

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