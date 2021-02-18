春训正式开始之前MLB的“另类预测”. February. 18, 2021 07:28. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 今年进军美国职棒大联盟(MLB)的金河成(26岁•圣地亚哥教士队)既然已经开始，那么能体验到“秋季棒球”吗？从统计上看，这种概率超过90%。 MLB春季集训将于18日开始，以各队的战斗力分析为基础，公开了进入季后赛的概率。17日，据统计网站FanGraphs网站透露，金河成所属的圣地亚哥教士队进军季后赛的可能性为92.9%。继排在第一位的“卫冕冠军”洛杉矶道奇队(96.7%)之后，高居第二位。相反，巴尔的摩金莺队却受尽了羞辱，评价认为该队进入季后赛的概率只有0.0%。比0.1%的科罗拉多洛矶队还要低，是倒数第一。 “韩国怪物”柳贤振(34岁)所属的多伦多蓝鸟队表现出了53.6%的进军可能性。在美国联盟东部赛区所属球队中，多伦多队是继排名第一的纽约洋基队(91.6%，全体第3位)之后，进军季后赛概率第二高的球队。柳贤振在17日MLB网络选出的选手排名前100名中排名第39位。从去年的第53位上升了14个名次。但是ESPN也预测说，如果去年接受胳膊肘骨碎片切除手术的科比•耶茨恢复缓慢，有可能对本赛季多伦多队的成绩产生负面影响。 金广铉(33岁)效力的圣路易斯红雀队进入季后赛的概率位于国家联盟中部赛区第1位(36.2%)。但是去年进军世界大赛的崔志万所在的坦帕湾魔鬼鱼队只获得了18.6%的支持率。梁玹种签约的得克萨斯骑警队进军季后赛的可能性仅为0.8%。梁玹种将在得克萨斯队接受68号新球衣，参加春季集训。 MLB春季集训将于18日以各队的投手和捕手训练开始。包括野手在内的整个球队的训练开始日为5天后的23日。从下月1日开始的30天内，将经过28场季前赛，于4月2日正式开启常规赛。

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