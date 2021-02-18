本人的诊疗明细一目了然…健康记录应用程序将于下周推出. February. 18, 2021 07:28. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 在2月份内，将推出可以一眼确认健康保险公团、健康保险审查评价院等公共机构的健康信息的移动应用程序(APP)。 总统直属的第4次产业革命委员会17日在政府首尔大厦召开会议，通过了包含上述内容的《国家数据政策推进方向》。因此，下周将推出可以一次性确认诊疗明细等公共机构的健康记录的“我的健康记录”应用程序。在该应用程序中，可以查询或下载自己的医院诊疗明细，与负责医生共享，在紧急状况时可以快速传达给医疗团队。另外，还可以确认是否接种疫苗。此外，政府还计划准备实际损失保险自动申请、消费模式分析、为消除学习差距的人工智能(AI)基础学习支援等各种服务。 政府还将在国税厅和国民健康保险公团等公共机构开放民间企业可以利用的核心数据。政府利用民间专门企业或数字服务专门合同制度，激活民间的数据购买。计划在今年内推出国民可以感受到的9种数据相关服务。第4次产业革命委员会是总管行政安全部、科学技术信息通信部、金融委员会、保健福利部等政府部门的数据政策的控制中心。

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