全球慰安妇研究者1129人：“担心拉姆齐尔的论文助长性奴隶正当化”. February. 18, 2021 07:27. by 朴相准记者 speakup@donga.com. 研究日军“慰安妇”问题的世界多国大学教授和研究人员等1129人最近发表声明，批评了撰写论文《慰安妇是卖淫》的美国哈佛大学法学院教授约翰·马克·拉姆齐尔。 他们17日通过题为《关于拉姆齐尔教授论文的女权主义者声明》的声明指出：“拉姆齐尔教授的主张可能会被用于正当化对女性的暴力、性奴隶和性剥削制度，对此深表忧虑。”由“正义记忆联合会”主导的该声明中，包括哈佛大学教授凯瑟琳·艾尔金和首尔大学法学院教授梁铉儿、研究“慰安妇”问题的美国西北大学教授伊丽莎白·孙、加利福尼亚大学教授劳拉·康·埃文等人。不仅是耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学、牛津大学、延世大学，还有日本东京大学、京都大学、福冈大学等大学的研究员。 声明特别强调说：“日军记录显示，日军监督民间企业并直接动员女性，这一事实被公开后，日本政府1993年也在《河野谈话》中部分承认政府介入。”声明还针对拉姆赛有关“有可能是‘慰安妇’受害者自愿加入并协商费用”的主张谴责说：“无视殖民地、战争、不平等的权力结构和结构性暴力，歪曲了历史真相。” “慰安妇”受害者李龙洙老奶奶（93岁）当天在与哈佛大学法学院学生们的视频研讨会上嘱咐说：“各位学生，请无视哈佛大学教授说的话。”当天，在脸书现场直播的研讨会上，共有380名哈佛大学在校生参加。李龙洙老奶奶说：“朝鲜的女孩现在已经成为大韩民国的老人，她站在这里。为了解决慰安妇问题，我一定要到国际法院去打赢官司。”在美国带头开展“慰安妇”运动的前联邦众议院议员迈克·本田也参加了该研讨会，他表示:“我们要做的就是停止对该教授职务的资金援助，让哈佛大学不要从日本战犯企业三菱公司那里收钱。” 哈佛大学对拉姆齐尔教授的论文表明了“学术自由”的立场。8日，韩国网络外交使节团“VANK”要求哈佛大学校长劳伦斯·巴科撤销该论文，但哈佛大学10日回答说：“在我们大家都在享受的大学校园内的学术自由，还包括表现有争议的观点的自由。”

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