驻韩美军消息人士：“美国认为最快将于2025年满足移交作战权的条件”. February. 18, 2021 07:28. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据记者确认，美国拜登政府认为，移交战时作战指挥权所需的主要条件最快要到2025年左右才能满足，应对朝鲜核、导弹能力等部分核心条件到2028年才能完全具备。这是首次具体掌握美国对战时作战指挥权移交时间的判断。这意味着，不仅是在文在寅政府任期内（2022年5月），下届政府如果条件不充分，也很难进行移交。因此，今后韩美间的讨论方向备受关注。 据驻韩美军消息人士17日透露，美国国防部和美国军方认为，在2014年韩美达成协议的战时作战指挥权移交三大条件中，第一项“能够主导联合防卫的韩国军队的军事能力”和第二项“应对朝鲜核、导弹的能力”将于2025年前后具备。也就是说，在战时作战指挥权移交后由韩国军队主导的未来联合司令部要想具备目前韩美联合司令部水平的战争执行能力，可能需要4年多时间。一名消息人士透露：“据美国估算，要想完成充分的战时弹药和韩美两国军队之间秘密通话设备互换、构建敌我识别系统等工作，需要到2025年。” 美方认为，尤其是韩国军队针对朝鲜核和导弹高度化的初期应对能力中的部分核心能力，将于2028年前后具备。另一名消息人士表示：“美方认为，当务之急是，即使花费时间，也要在发生紧急情况时，在美国增援兵力抵达之前，具备阻止朝鲜波浪式攻势的力量。”

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