打造“男子汉天鹅”的马修•伯恩…国内未公开作品“线上登陆”. February. 18, 2021 07:28. by 金基润记者 pep@donga.com. 电影《跳出我天地/Billy Elliot》中，六块腹肌的男子汉天鹅跳动的芭蕾舞《天鹅湖》的最后场面。推出打破常规重新诠释经典的现代版《天鹅湖》，跻身世界级编舞家行列的马修•伯恩(61岁•照片)的国内未公开作品将在网上进行介绍。伯恩曾9次获得英国最具权威的表演艺术奖“奥利维耶奖”。他是第一位获得英国王室骑士爵位的现代舞蹈家。 LG艺术中心将于下月5日至27日每周五、六通过NAVER TV收费放映4部作品。每部影片的票价为1万韩元。去年因新型冠状病毒肺炎疫情他的访韩演出告吹，舞蹈粉丝们已经开始沸腾。最近通过YouTube频道公开的视频和书面采访见到的伯恩表示：“去年因为全球性大流行病没能与韩国观众见面，非常失望。在3月的线上演出中，可以期待‘意想不到的东西’。” 他的表演充满破格性。在25年前推出的《天鹅湖》中，脱下芭蕾舞服上衣露出性感肌肉的男性天鹅的跳跃让世界舞蹈界为之疯狂。此次公开的《红鞋》、《卡曼》、《灰姑娘》、《罗密欧与朱丽叶》等四部影片也充满了新鲜感。选出了观众们最想看到的作品。 最先亮相的《红鞋》(3月5日下午7时30分，20日下午3时)是去年告吹的来韩公演中介绍的保留曲目。改编自1948年同名芭蕾电影搬上舞台的该作品是让伯恩“第一次接触到作为艺术的芭蕾的作品”。这是一个梦想成为伟大的舞蹈演员的小女孩与作曲家陷入爱河的故事。他解释说，“舞蹈团讲有关舞蹈团的故事，这一点很特别”，“讲的是对创作的热情和对艺术的牺牲。”接着他又说：“将整部剧分为动作、演技、哑剧，强调伦敦、巴黎、蒙特卡洛等不同地点的色彩和场所，是一部看点非常丰富的作品。” 《卡曼》(3月6日下午3时，19日下午7时30分)是2000年代初制作的作品。把歌剧《卡门》改编成现代歌剧。这是他的作品中最粗犷、原汁原味的作品，被称为“舞蹈惊悚片”。他说：“一些人说这部作品既煽情又肮脏，但我想带来现实、世俗的举动。” 《罗密欧与朱丽叶》(3月12日下午7时30分，27日下午3时)于2019年在英国首演。虽然有很多版本的编舞作品，但据说想制作“年轻的作品”。所以10多岁的舞蹈演员成为了主人公。在让人联想到精神医院的“维罗纳研究所”中，包含了抵抗统一系统的罗密欧和朱丽叶的信息。《灰姑娘》(3月13日下午3时，26日下午7时30分)是2017年首演的作品，是以第二次世界大战当时伦敦空袭为背景的爱情故事。伯恩说：“经常想像的灰姑娘形象最好先在脑海中去除。在音乐中表现了掉落的炸弹和当代人们感受到的现实逃避”，“请期待梦想家少女灰姑娘。”

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