成为预言的肖像画. February. 18, 2021 07:28. . 1886年巴黎沙龙展的主人公不是画家，而是科学家。他就是法国微生物学家路易斯•巴斯德。足足有三名画家画他的肖像画并展出了作品。其中艾伯特•埃德费尔特的作品得到了批评家的赞赏和大众的喜爱。法国政府还向这位芬兰画家授予了最高勋章“法国荣誉军团勋章”。巴斯德的肖像画为什么享有那么高的人气和荣耀呢？ 像19世纪许多北欧画家一样，埃德费尔特也是20岁时来到巴黎进行美术留学的。他凭借以出色的观察力和细腻的描写力武装的写实主义画作早就得到了沙龙展的认可，但是与响当当的法国画家们竞争并取得成功并不容易。这幅肖像画是他经历11年的无名生活后，首次给他带来名声的画作。当时64岁的巴斯德被称赞为法国最有名的科学家和拯救人类的英雄。因为继鸡瘟和炭疽病疫苗之后，1885年他又成功开发了狂犬病疫苗。最早的疫苗是1796年英国医学学者爱德华•詹纳发现的，但实现免疫学划时代发展的是巴斯德。巴斯德着眼于詹纳用从牛中提取的牛痘找到预防天花的方法，利用兔子开发出了狂犬病疫苗。画中的巴斯德位于充满最新实验设备的实验室中。一只手拿着实验笔记本，另一只手拿着玻璃容器，正在仔细观察里面。瓶子里装的是感染狂犬病的兔子的脊髓。画家把他描写成一个潜心研究的沉着的科学家的典型。 事实上，这幅画创作于1885年春天，当时狂犬病疫苗研究还在进行当中。所以不是纪念辉煌的成就，而是祈愿成功的画。不是说只要恳切希望就能实现吗？同年7月，巴斯德成功进行了狂犬病疫苗的首次临床试验。成为预言的这幅画一经公开，立即引来无数的狂热和赞扬，这是理所当然的事情。

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