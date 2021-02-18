查明国情院稽查，若想避免“介入选举”之嫌，应在补选之后. February. 18, 2021 07:28. . 国家情报院前天在国会情报委员会上确认了李明博政府时期国家情报院掌握1000多名国会议员等各界人士动向的文件的存在。国情院院长朴智元表示，这是“脱离职务范围的非法情报”，如果情报委员会表决通过，将以非公开方式讨论文件报告。共同民主党发起了要求公开当时文件的特别决议案，“国民力量”党则主张制定特别法，对国情院成立后的非法稽查进行全面调查。 如果国情院以主要人士为对象进行非法稽查是事实，那么就不能轻易放过。因为不能因为是过去的事情，就对不正之风和违法行为视而不见。但执政党在目前集中提出该问题，有很多令人难以理解的地方。 国情院的稽查嫌疑是情报机构的长期“黑历史”。自现政府执政以来，虽然从法律上禁止国情院收集国内情报，但在此之前，国情院只是按照惯例收集政治人士和有力人士的动向信息。更何况，文在寅政府上台后就以清算积弊为名，对前政权的国情院活动进行了全面挖掘。国情院改革发展委员会彻底搜查了包含国情院敏感活动内容的主服务器，并让上届政府的国情院院长承担法律责任。在很久以前就可以充分提出问题的内容，到现在才提出来，不能不问其用意。 国情院在情报委员会的报告中表示：“文件中包含了合法、非法的国家秘密和个人信息。”也就是说，很难区分文件内容是否违法并进行分类。因此，相比查明稽查的真相，更有可能走向朝野之间的政治攻防战。情况已经朝那个方向发展。 昨天，执政党议员们一致通过媒体采访等方式展开了扩大话题的活动。国会情报委员会民主党干事金炳基议员在TBS的节目中表示：“认为朴槿惠政府也进行了非法核查是合乎逻辑的。”同属该党的议员金珉锡在YTN节目中提出了类似主张，姜勋植议员在CBS节目中提出了当时与青瓦台有关联的疑惑。 因此，越来越多的人怀疑执政党的政治攻势是不是考虑到了还有不到50天的4月7日首尔、釜山市长补选。特别是参加“国民力量”党釜山市长候选人竞选的朴亨俊候选人在李明博政府时期是青瓦台政务首席秘书。无论执政党如何主张出于纯粹的意图，只要提出问题的时间不能令人释然，就无法避免介入选举的争议。如果朝野双方真的要整理国情院的旧历史，就应该把调查稽查问题推迟到补选以后。那也不晚。

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