KAIST迎来建校50周年，“将准备下一个新的50年”. February. 17, 2021 07:33. by 池明勳 mhjee@donga.com. 作为国内首家理工科研究中心研究生院起步的韩国科学技术院(KAIST)16日迎来了建校50周年。得到美国贷款成立的KAIST，在半个世纪后成长为向肯尼亚等外国出口教育模式的大学。 当天上午在大田本院大讲堂举行的以“闪耀韩国的50年，闪耀人类的100年”为主题的纪念仪式中，设立有功者出席，并通过YouTube频道进行转播。在纪念仪式之前，举行了毕业生企业开发的机器人咖啡师及无人驾驶机器人试演，还举行了人工智能(AI)钢琴演出。文在寅总统和世界经济论坛(WEF)主席克劳斯•施瓦夫发来了视频贺词。 KAIST于1971年2月16日在首尔研究开发园区(洪陵)以韩国科学院(KAIS)的身份成立后，于1989年在大田的大德研究开发特区重新起步，成为拥有学院和研究生院的大学。2009年3月KAIST与韩国信息通信大学(ICU)合并，强化了信息技术(IT)领域。 在过去的半个世纪里，包括1万4418名博士在内，共培养出了3万5513名硕士、1万9457名学士等共6万9388名人才。这些人力约占三星电子和SK海力士等全球企业半导体领域博士人力资源的25%和国内工科大学教授的20%。通过构建亚太地区最初的网络系统、设立大韩民国最早的AI研究中心、成功发射人造卫星“韩星1号”等，在科学技术史上留下了足迹。在去年2月发表的2020世界大学评估排名中，KAIST排在第39位。 申成哲校长表示：“为了揭示人类的未来，将准备新的50年。”当天下午，美国加州理工学院(Caltech)校长托马斯•罗森鲍姆、瑞士苏黎世联邦理工大学校长乔尔•梅佐等人出席了该研讨会，并展望了科学技术的未来50年。

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