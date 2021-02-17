金大中曾被绑架的东京酒店因新冠疫情经营困难而停业. February. 17, 2021 07:33. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 1973年曾发生后来担任韩国总统的金大中被绑架事件的日本东京饭田桥大宫酒店（照片）将于6月30日结束营业。这是因为新冠疫情导致经营恶化。 酒店方面9日在官网发布公告称，“酒店正处于过去从未经历过的经营环境中，决定6月30日结束酒店营业。”酒店方面去年年底宣布“从2021年7月开始暂停营业”，随着新冠疫情的长期化，最终决定关门。 该酒店于1972年2月开业，被认为是东京市内的名门酒店之一。其规模为地上24层、地下5层，客房总数为458间。它位于东京市中心，靠近日本天皇住所皇居。1973年，酒店还获得了日本建筑业协会颁发的建筑奖。它在韩国知名，是1973年8月8日韩国中央情报部（现国家情报院）要员绑架金大中的酒店。当时，金大中以在野党党首的身份在日本开展反维新活动。 大宫酒店与职业体育也颇有渊源。20世纪70、80年代，职业棒球新人选拔会议14次在该酒店举行。每当举行职业拳击世界冠军赛的时候，它还经常作为选手们的记者招待会场所。 日本国内其他酒店也因新冠疫情而呻吟。知名胶囊连锁酒店“First Cabin（头等舱）”去年4月向东京地方法院申请破产。秋田县和野公园酒店、青森县国际酒店等也在去年破产。

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