连总统报告里都缺失的“83万套供应细节”. February. 17, 2021 07:33. . 文在寅总统昨天听取国土交通部长卞彰钦的业务计划报告时表示：“现在需要划时代地扩大住宅供给。”卞彰钦部长就截止到2025年在首尔提供32.3万套住宅、在全国提供83.6万套住宅的“2·4对策”报告说：“公共主导事业的目标是在7月份选定候选地。”但报告中并未包括“在哪里、提供多少”住宅的具体内容。 住宅供应“选址”是此次对策最让国民好奇的内容。主要关心的问题是，在希望的地区能提供多少住宅，但如果在被选定为公共开发地的地方买了房子，就不能得到入住权，有可能成为现金清算对象。虽然没有能力买到高价公寓，但因希望在为时已晚之前买一套房子的需求者而交易活跃的多户、别墅市场，在对策公布后陷入了“交易悬崖”的状态。相反，出现了没有再开发、重建可能性的新建公寓价格进一步上涨的副作用。作为此次对策的试金石的首尔龙山厚岩1区公共住宅项目中，因财产权侵害问题，土地、建筑物主的反对声越来越大，预示着今后公共住宅供应不会一帆风顺。 卞彰钦部长在几天前出演节目时表示：“（全国）20个宅地开发地区事实上已经确定，但由于地方自治团体的协商等原因迟迟未能确定。一旦确定，将在上半年分两三次公布。不仅是宅地开发地区，在首尔提供9.3万套住房的公共主导的重建再开发地、建设6.8万套住房的临站地、准工业地，国民完全不知道在哪里。 因此，在控制房价的急迫心理下，国土部出台了“以虚构数字填充的对策”的批评声也在不断扩大。对国土部的解释“不是在2025年之前提供住宅，而是在那时之前确保住宅用地”表示失望。还有人担心，住宅供应越拖延，预约等待者就越多，因此全租房价格会进一步上涨。 如果这种状态持续下去，2·4对策的药效将急速下降，对供给不足的不安感将再次抬头。只要有一两个地方已经确定了开发计划，政府就应该尽快公开，消除实际需求者的不安。在此过程中，如果公共主导的局限性暴露出来，就应该果断地修改原则，即使得到民间的帮助，也要寻找提高住宅供应速度的方法。

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