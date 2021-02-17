落鸡蛋大赛. February. 17, 2021 07:34. . 就像鸡蛋落下来一样，人类的心有时也会破裂和粉碎。韩裔美国作家泰·凯勒的《易碎事物的科学》是一部感人的小说，讲述了这种破裂和粉碎的痛苦。 讲述者是一个12岁的女孩，她要参加落鸡蛋的比赛。这是以6∼8年级（小学6年级∼初中2年级）学生为对象，为了奖励科学潜力的发展而举行的有趣的比赛。让鸡蛋从三楼落下去，避免摔碎，就是优胜者。如果是以前，母亲会很高兴地帮忙，但现在不同了。几个月前，母亲就患上了抑郁症。以前认识的母亲消失去了某个地方，好像是不认识的人占据了母亲的位置。女孩看到母亲面无表情，认为母亲抛弃了她。如果能向某人倾诉悲惨的心事，大哭一场就好了，但少女却把一切都藏在心底。所以母亲的抑郁症就成了女孩的。 但她还是想夺冠。她打算用奖金去新墨西哥州买一株钴蓝兰花回来。虽然是错觉，但只要有那朵花，母亲就会好起来。但是，准备的鸡蛋被打碎了，计划落空了。无论怎么努力，都无法阻止鸡蛋破碎。但也许是恳切和迫切相通，母亲的忧郁症和女儿的忧郁症开始逐渐消退。 哪里会有没有碎裂的生活？“心也碎了，蛋也碎了，一切都变了，不管怎样，我们还是继续前进。“少女作为母亲的圣诞礼物买的“韩国火焰”（韩国礼花），即像山茶在雪中开花一样，人是即使破碎也能绽放生命的火花的存在。也许正是因为磨难，花儿才更加美丽。这样看来，作者是凭借《随军慰安妇》获得全美图书奖的诺拉·玉子·凯勒的女儿。与痛苦地凝视过去的痛苦的母亲不同，女儿有一双无限温暖地凝视着现在的眼睛。

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