崔京周和朴仁妃的“2021赛季觉悟采访”. February. 17, 2021 07:33. by 金正勋记者 hun@donga.com. “在2020年恰巧实现了‘20胜’，在2021年希望继承这种气势，目标是取得21胜以上。” “高尔夫女皇”朴仁妃(33岁)在16日举行的“2021邓禄普体育韩国媒体日”上做出了上述表示。朴仁妃使用Xxio高尔夫球杆和Srixon高尔夫球等，得到了“邓禄普体育韩国”的赞助。 朴仁妃表示，“正在集中进行推杆练习。”从去年12月开始在韩国国内进行训练并准备本赛季的朴仁妃表示，“去年击球感觉很好，为了保持这种感觉，集中进行了训练”，“特别是集中进行了去年有点遗憾的推杆练习。为了保持一贯的节奏感，我努力练习推杆击球。” 朴仁妃对预定于今年7月举行的东京奥运会也表现出了期待。贵为2016里约奥运会金牌得主的她表示，“希望今年新型冠状病毒肺炎疫情能有所缓和，实现两次参加奥运会的梦想”，“如果参加奥运会，我会做好一切准备，争取取得好的结果。”朴仁妃计划暂时在国内进行体力训练和实战训练后前往美国。朴仁妃本赛季的首场比赛有望在从3月25日开始在美国加利福尼亚州卡尔斯巴德举行的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛起亚精英赛上开启。 和朴仁妃一起接受采访的“坦克”崔京周(51岁)也对后辈们的东京奥运会之行充满期待。担任韩国男子高尔夫国家代表队主教练的崔京周表示：“日本高尔夫球场与韩国高尔夫球场相似，可能会对韩国选手有利。从任成宰和金时沅的实力来看，完全可以获得奖牌”，“我们的选手对奖牌的集中度更高，因此这也会起到有利的作用。” 年过五十成为冠军巡回赛成员的崔京周还表明了继续挑战美国职业高尔夫(PGA)巡回赛的意志。崔京周表示：“虽然会同时进行两个巡回赛，但是今年计划主要集中于PGA巡回赛”，“今年想取得好成绩，明年也想继续征战PGA巡回赛，在PGA巡回赛上变得更坚强，在冠军巡回赛上也取得冠军是我的梦想。”

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