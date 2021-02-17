继电池之后，氢气事业也展开合作…郑义宣会长的宽幅步伐. February. 17, 2021 07:34. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣的宽幅步伐正在持续。郑会长自去年10月晋升为集团会长之后，不仅扩大了现代汽车集团的新事业，还全面展开了国内产业界新事业合作讨论，正在拓宽步伐。 去年5月，郑会长与三星电子副会长李在镕会面，就汽车电池等问题进行了交谈。6月和7月他分别会见LG代表具光谟和SK集团会长崔泰源，领导了“财界电池会谈”。郑会长去年11月与乐天集团会长辛东彬会面，并留下了时隔半年与国内5大集团总裁全部会面的记录。据悉，在郑会长和辛会长的会晤中，双方不仅就与乐天化学在车辆新材料领域进行合作，还就在首尔江南区三成洞新建的全球商务中心(GBC)事业交换了意见。 财界评价道：“此次与浦项制铁公司的氢气事业合作，也是郑会长的宽幅步伐取得的成果。”有分析认为，领导人亲自出面讨论合作，不惜进行“自相残杀”式竞争和自尊心斗争的过去产业界文化，如今转变为“必要时合作”的氛围。 在将现代汽车集团转变为Mobility企业的宏伟蓝图下，郑会长亲自站在把事业范围扩大到氢气•电动汽车、无人驾驶汽车、城市中心航空移动(UAM)、机器人领域等的最前线。上月24日至27日，他访问了新加坡，会见了新加坡总理李显龙。 一位财界高管表示：“过去总裁们只是在经济团体之间见面。郑会长的举动在上一代集团总裁之间是很难看到的”，“他具备只要对事业有帮助，不管多少都要合作的实用主义领导粒。”

한국어