三星重工业中标5艘LNG推进集装箱船. February. 16, 2021 07:23. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 三星重工业15日表示，公司承揽到了高达7812亿韩元规模的船舶订单。 此次承揽的货物是亚洲船东公司招标的5艘液化天然气(LNG)推进集装箱船。这是三星重工业今年公示的最大单笔订单金额。到目前为止，三星重工业今年已承揽到13亿美元(约1.4322万亿韩元)的订单，完成了今年承揽目标(78亿美元)的17%。 LNG推进船舶排放的硫酸化物、二氧化碳等大气污染物质较少，符合世界环境规制标准。三星重工业计划将自行开发的燃料减排装置、智能船舶系统“SVESSEL”搭载在相关船舶上。SVESSEL不仅计算船舶最佳航行航线，还能自行进行船舶燃料消耗检测、性能诊断等，不仅可以在船舶内部，在陆地上也能知道相关内容。

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