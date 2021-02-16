融入管弦乐声音的童谣专辑听起来有何感受？. February. 16, 2021 07:23. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 《想念哥哥》、《树叶船》、《通往果树园之路》、《妈妈呀，姐姐呀》……韩国人都熟悉的童谣，用管弦乐的多种音色穿上了清爽的新衣服。韩国交响乐团最近推出了童谣专辑《故乡的春天》(照片)。 日本帝国主义强占时期失去祖国的痛苦一定会抱紧。的童谣开始重视‘一勺大酱’的2000年创作童谣100年,动摇了16首歌曲。由郑致溶指挥，女高音任善惠、男高音约翰•诺阿、钢琴家文政宰、口琴演奏家朴钟成参加了演奏。金泽洙、罗实仁、朴龙斌、安成敏、吴恩哲、李龙锡等在从传统管弦乐团到剧音乐、广播音乐等领域活跃的6名年轻作曲家负责编曲。 从第一首歌《想念哥哥》开始，草香飘荡在大气中，像梦一样充满春天的感觉。在每首歌中，都突出了管乐器等各种管弦乐乐器的音色的个性，脱离了以往童谣中听过的基本和音框架，加入了散发着独特香气的和音。 金泽洙编曲的《故乡的春天》在第二节之后像欧洲的巴洛克咏叹调一样重新诠释旋律，别具一格。女高音歌唱家任善惠擅长的口哨声也加入了其中。在李龙锡编曲的《黄昏》中，小号和单簧管继承了像圆号做梦一样开始的旋律，在平静的弦背景和音中展现了仿佛看到实际晚霞的幻想。 整体来说，比起“可以跟着唱”的编曲，更注重“新听”的体验，为管弦乐的多种魅力而精心布置。在《想念哥哥》、《通往果树园之路》、《岛上的孩子》中，口琴强调了符合韩国近代形象的朦胧情趣。《脸》、《星星》还单独刊登了仅用管弦乐团演奏的曲目。 韩国交响乐团表示，“为了向因新型冠状病毒肺炎疫情而经历艰难时期的我们所有人献上充满童谣的安慰和治愈的力量，策划了专辑。歌词中包含的清澈的情绪和温暖融入了管弦乐的声音中。”

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