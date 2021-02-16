“我要当消防员”…在餐馆火灾初期迅速灭火的小学生. February. 16, 2021 07:23. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. “虽然火势蔓延的样子让人感到害怕，但想到楼上还住着其他人，就拿起了灭火器。” 6日下午，全北金堤消防署接到了火灾报告。声音稚嫩的报警人没有惊慌，而是用沉着冷静的声音向消防队员一一报告了现场情况和位置。消防车快到现场时，一名小学生正在挥手。当时现场火灾已被扑灭，只有浓烟在冒。在消防队员到达火灾现场之前就迅速做出初期应对的人正是小学生郑时律(13岁)。 当天下午，郑某在去父母经营的餐厅时，发现冰箱附近的插座上冒出火花和烟。因为不是营业时间，餐厅只有郑某一人。虽然有些不知所措，但郑某还是最先通知了母亲，并拨打了119报警。现场有煤气管道，还有装有生啤酒的桶，很危险，但郑某拿来了灭火器，开始灭火。15日，郑某在与《东亚日报》的通话中表示：“看到烟气后，我开始害怕，但想到2、3层的居民，就想着要灭火”，“即使遇到同样的情况，我也会和当初一样那么做。” 虽然火势差点蔓延到2、3层住宅，但由于郑某的沉着应对，没有造成人员伤亡。全北消防本部相关人士解释说：“据推测，这是电线短路引起的火灾，如果郑某没有迅速采取应对措施，可能会引发大火。” 据悉，梦想成为消防员的郑某平时与父母一起来到地区119安全体验馆，不仅掌握了灭火器的使用方法，还掌握了心肺复苏术等紧急状况应对方法。安全体验馆通过体验教育游客应对火灾、玩水安全守则等。郑某说：“脑海中浮现出之前学到的灭火器使用方法，并迅速去灭火”，“我一定要成为能够救出陷入危机的人们的消防员。” 消防厅相关人士表示：“通过此次事件，我们再次确认了早期教育对安全的重要性”，“我们将继续扩大针对孩子们和市民进行体验的项目和空间。”

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