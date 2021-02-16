日俄战争的牺牲者. February. 16, 2021 07:24. . 19世纪末，日本在日清战争中获胜，割取辽东半岛后，沙俄通过所谓“三国干涉”撤消了这一措施，自己占领了辽东半岛，并开始把旅顺港变成要塞。愤怒的日本做好与沙俄一战的准备，投入到增强军备的工作中。从那时起的10年时间里，通过用投资当时货币7亿日元以上，军费增加了10倍。 沙俄也没有闲着。第三国观察者认为，沙俄和日本的战争只是时间问题。问题在于沙俄的时间。从地理位置上看，沙俄在满洲地区投入军队远比日本困难。这样就需要付出几倍的努力，虽然认识到危机，但却把危机的时间拉得更远了。沙俄极其低估了日本的军事力量。“日本的军事力量比欧洲最弱的国家要弱。他们在学德军的模式，但成绩并不理想。” 沙俄放松了警惕，腐败趁虚而入。旅顺要塞浪费了天文数字的资金。沙俄舰队虽然表现出色，但以节约费用为由没有正常进行训练。沙俄军队司令这样说。“我们的水兵是世界第一。但（从不训练）不会发射炮弹。” 日本抓住老朽迟缓的帝国的弱点，在日俄战争中取得了胜利。虽然日本已成长为强国，但在利用胜利教训方面犯了错误。没有反省沙俄战败的教训，只为自己的胜利因素所感动。这同过分的宣传政策结合在一起，就陷入了自我催眠。例如，虽然鲁莽的突击战付出了巨大牺牲，却美化为在世界上只有日本军队才能做到的战斗方式。自我错觉持续半个世纪之久，在太平洋战争中酿成悲剧。 无视失败的敌人，陶醉于自己的胜利，必定害了自己。为了下次的胜利要尊敬敌人，严格要求自己。问题是这样做就不能进行宣传鼓动。把宣传鼓动错以为真，不长眼睛的刀子会伤及无辜，结果害了自己。

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