LG与SK的电池争端，国家未来竞争力取决于后续协议. February. 16, 2021 07:24. . 美国国际贸易委员会当地时间本月10日在LG能源解决方案以SK创新为对象提起的“电动汽车电池商业秘密侵害诉讼”中，认定了SK创新侵害商业秘密，判决全面禁止其在今后10年内在美国国内生产和进口电池。在长达60天的总统审议期间，如果约瑟夫·拜登总统不行使否决权，此次判决将立即生效。 到目前为止，美国总统对国际贸易委员会的判决行使否决权的事例极少。因此，产业界的关注焦点集中在审议期间（60天）两家公司能否达成协议。之所以关注两家公司的协议，是因为此次判决的影响广泛，而且电池作为韩国未来的饭碗产业具有重要的意义。 据推测，2030年全世界电动汽车用电池的市场规模约215万亿韩元。两家公司和三星SDI等韩国三家公司去年在世界市场上的竞争力达到34.7%。和中国CATL争夺占有率第一的LG能源解决方案在技术方面被评为世界第一。SK创新也在忠南瑞山和美国佐治亚州建设工厂，正在瞄准全球领先地位。但中国和日本企业的牵制不容忽视，“欧洲电池联盟”也开始在地区内实现自给自足。 在两家公司之间的争端中，不仅是美国州政府之间的利害关系，而且与大众、福特、起亚等汽车企业之间的供应链构成问题也错综复杂地交织在一起。如果两家公司之间的纠纷成为没有任何实际利益的自尊心对决，那么有可能只会让中国等外国企业获得渔翁之利。无论如何都要避免这种最坏的结果。 在外国，同样国籍的跨国企业之间也存在争端。但是，在左右国家未来的核心问题上，在展开“善意竞争”的同时，考虑到国家利益进行战略合作或妥协是很普遍的。LG和SK应认识到，此次争端不仅是两家公司的问题，而且对整个未来产业竞争力将产生巨大的影响。最重要的是启动具有实际决定权、可以开诚布公地交换意见的对话渠道。两家公司都能实现双赢的合理解决方法，只有通过真诚的对话才能找到。

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