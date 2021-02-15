太极旗“再次”飘扬… 国内名作掀起超高画质重映之风. February. 15, 2021 07:34. by 金哉希 jetti@donga.com. 聚集了1174.6万多名观众，在韩国电影中第二个突破1000万观众的姜帝圭导演的《太极旗飘扬》(2004年)将于3月在CGV重新上映。Remastering(重新灌录)专门企业“Contents Zone(内容区)”进行了复原工作，以4K超高画质(UHD•3840×2160)分辨率重新上映。重新灌录是指改善“Master”(原件)的画质及音质上的问题，以更好的品质再生产的工作。 《太极旗飘扬》时隔17年之后将再次与观众见面，得益于以“再次推出优秀韩国电影”为宗旨的内容区代表张志旭多年来一直推动重新上映。张代表从7年前开始，确保了1980~2000年代初期韩国电影的二次版权，进行了重新灌录。张代表说：“用胶卷拍摄的电影可以用4K、8K的分辨率重新灌录。《太极旗飘扬》用4K扫描胶卷，正在准备复原工作”，“在因新型冠状病毒肺炎疫情而推迟新作上映的情况下，期待韩国名作的重新上映能成为剧场街干旱的及时雨。” 对于《太极旗飘扬》，从去年开始在影迷中出现了“没有办法看这部电影”的声音。因为拥有《太极旗飘扬》版权的电影公司“姜帝圭电影”关门后，版权持有公司发生了改变，在IPTV、VOD、在线视频服务(OTT)等电影服务平台任何地方都看不到这部电影。目前拥有电影版权的“株式会社Big Picture”和内容区公司签订版权合约后，在剧场上映的同时，还可以在OTT平台Wave和IPTV观看电影。Big Picture是由姜帝圭导演的姐姐担任代表的电影公司。 以《太极旗飘扬》为开端，40多部韩国电影正在准备重新上映。接过《太极旗飘扬》接力棒的作品有《哭泣的鹦鹉》(1981年)、《布谷鸟也在夜晚哭泣吗》(1980年)、《恣女木》(1984年)。这三部影片都是被评价为引领了20世纪60年代韩国电影的文艺复兴的郑镇宇导演的作品。《布谷鸟也在夜晚哭泣吗》是斩获了包括大钟奖优秀作品奖和男女主演奖在内的9个奖项的经典作品。以无法生育的女性的借腹生子为题材的《恣女木》获得了大钟奖最优秀作品奖和导演奖。《哭泣的鹦鹉》则让演员丁允姬获得了大钟奖和百想艺术大赏最佳女主角奖。张代表说：“三部作品在当今社会虽然有着色情电影般的形象，但都是在国内外电影节上获奖，作品性得到认可的电影。为了向千禧一代观众展示被遗忘的经典，决定重新灌录。” 内容区公司计划重新灌录姜帝圭电影公司制作的《银杏树床》、《不忠》、《梦精记》等作品，在CGV上亮相。20世纪80~90年代色情电影的代名词《爱玛夫人》第1~4部、《深蓝色的夜晚》(1985年)、《冬之旅》(1986年)、《下雨天的水彩画》(1989年)、《猪掉进井里的日子》(1996年)等也在推进重新上映。

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