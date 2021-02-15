Coupang金范锡议长拥有每股29倍投票权的“超级股票”. February. 15, 2021 07:34. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. Coupang创始人金范锡议长表示，Coupang在美国纽约股市上市后，每股可以行使29个投票权(表决权)。其宗旨是通过所谓的“等级表决权”，稳定地维持经营权。 14日，据Coupang透露，金议长将单独持有相当于每股29倍表决权的ClassB股份。这意味着金议长持有了只要拥有1%的Coupang股份就能行使29%的影响力，以维持实际经营权的“超级股票”，与行使每股一票股东权利的普通股ClassA形成了鲜明的对比。但是，如果金议长出售或赠与、继承该股份，等级表决权将变为无效。 等级表决权是指赋予创业者或首席执行官(CEO)等拥有的股票比普通股更多的表决权，可以对抗敌对性收购合并或投机资本干涉经营权等，为稳定的公司运营提供后盾。虽然财界不断有人建议，为捍卫经营权应该引入等级表决权，但每次都因对企业的特惠是非而受挫。一些人分析说，金议长是为了保障在国内股市不允许的等级表决权，才选择在美国股市上市，而不是在韩国上市。 据此次申报表显示，金议长去年包括88.6万多美元的年薪(9.8亿韩元)和股票形式奖金(股票期权•退休后一定时间后根据规定的计划通过股份得到的一种奖金)在内，总收入达1434.1229美元(约158亿韩元)。

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