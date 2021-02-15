梅西世界波双响，巴萨7连胜跃居联赛第二位. February. 15, 2021 07:34. by 金東昱 creating@donga.com. 凭借“足球之神”里奥内尔•梅西(34岁)的出色表现，FC巴塞罗那队取得了7连胜，跃居联赛积分榜第二位。 14日，梅西在西班牙巴塞罗那的坎诺普球场举行的2020~2021赛季西班牙职业足球甲级联赛与阿拉维斯的主场比赛中首发出场，攻入两球，帮助球队以5比1获胜。巴塞罗那取得7连胜，延续了12场比赛不败(10胜2平)的行进。另外，本场过后巴萨以46分排在积分榜第二位，与领头羊马德里竞技队(54分)的积分差距缩小到8分，从而提高了夺回领先位置的可能性。 作为最前方攻击手出战的梅西在上半场球队以1比0领先后，在上半场补时阶段攻入一球，并在2比1领先的下半场第29分钟再入一球，为本队的胜利做出了贡献。当天攻入的两粒进球是梅西联赛的第14、15粒进球，与排在射手榜首位的前队友路易斯•苏亚雷斯(马德里竞技•16球)仅差一个球，连续5年成为西甲最佳射手近在眼前。当天的比赛是梅西参加的505场西甲比赛，从而追平了俱乐部前队长哈维•埃尔南德斯(现萨德队主教练)的巴塞罗那俱乐部历史出场记录。目前西甲出场次数最多的记录是曾在巴塞罗那等多家俱乐部担任守门员的安多尼•苏比萨雷塔保持的622场比赛。 另外，梅西在去年12月与皇家巴利亚多利德的比赛中创下了单一球队进球最多纪录(644球)，当时他所穿的足球鞋为帮助小儿癌症患者而推出了拍卖活动。目前，足球鞋已捐赠给国立加泰罗尼亚美术馆，在为期一个月的展示结束后，将送往慈善拍卖。

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