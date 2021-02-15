顶着重力. February. 15, 2021 07:35. . “小时候父亲曾解释过，如果白糖袋掉了，即使地面和袋装稍微晃动，也会向同一方向移动。”——马特·兰德尔《众山之王》 这本书概括了哥伦比亚人气运动——骑自行车的本质。比较不为人知的国家之一哥伦比亚，随着哥伦比亚选手20世纪80年代首次进军在欧洲举行的自行车比赛，开始逐渐在多个领域显示出存在感。越来越多的人开始关注哥伦比亚，关注这一过程的哥伦比亚国民以自行车选手获得的灵感培养了挑战所有事情的精神。 对哥伦比亚人来说，自行车不是单纯的体育项目，而是培养自信心并拥有新的思考方式的运动。这说明自行车对哥伦比亚产生的力量有多大。能行驶在美丽的哥伦比亚的乡村道路、接受安第斯山脉祝福的山路的自行车，也是以最可以持续的方式连接人类和环境的方法。 骑过自行车的人都知道。骑自行车时，特别是遇到巨大而雄伟的山岳地带，就应该顶着重力，不断地蹬着踏板前进。因此可以说，骑自行车并不单纯是选手之间竞争的行为，也是人类这一脆弱的存在挑战巨大的自然力量的意义。 每当骑自行车时，往往也会出现“只完成我的极限的一半，想要放弃”的瞬间。但在用精神力量扛过重力，打破自己的极限，并取得100%的成绩时，才会感到无比自豪。感觉什么都可以做到。这是让人意识到正朝着与世界同一方向前进的瞬间。好象正是因为这种魅力，才会不断去骑自行车。

한국어