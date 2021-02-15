执政党只在推进善心性“普遍发放”上浪费时间的第四次灾难补贴. February. 15, 2021 07:34. . 韩国政府和执政党昨天在高层执政党、政府、青瓦台会议上决定，首先向私营业者和小工商业者等损失严重的行业和阶层支援针对新冠疫情的第四次灾难补贴。曾提出全民发放灾难补贴问题的共同民主党代表（党首）李洛渊表示：“将要求政府更广泛、更厚重地发放量身定制型支援。”由此，第四次灾难补贴将是“定制型支援”，但规模将比第二、第三次支援时的7.8万亿韩元和9.3万亿韩元规模更大。 就第四次灾难补贴，从2月初开始，执政圈核心领导层的信息就没有得到协调，混乱局面持续扩大。李洛渊表示，“将同时讨论定制型支援和全民支援”，而经济副总理洪楠基则反驳说，“国家财政不是聚宝盆”。需要迅速整理党政之间混乱局面的文在寅总统以“财政能够承受的范围”的模糊语法，一段时间内表现出似乎对此放置不理的样子。政府和执政党经过2周左右的混乱之后，最终确定了“选择性支援”的方向，但对于急需现金的私营业者等的处境来说，这无疑是浪费了时间。 共同民主党院内代表金泰年表示：“为提振内需而发放的灾难补贴，将视新冠疫情稳定情况进行讨论。”这并不是结束有关全民发放灾难补贴的讨论，而是要进一步观察新冠疫情防控情况后再进行讨论。但考虑到接近1000万亿韩元的国家债务规模，向全民发放灾难补贴的方案今后也应慎重考虑。这是因为，韩国开发研究院等经济研究所也接连发表分析意见称，“相比普遍性发放，选择性援助的效果更大”，提振内需经济的效果并不明显。 政府和执政党表示，最晚将于3月后半期发放定制型第四次灾难补贴。在4月7日即将举行首尔、釜山市长补选之际，可能会引发“意在选举”的误会，因此应该完全不要考虑选举日程，对发放对象和规模进行精巧的设计，寻找迅速发放的方法。

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