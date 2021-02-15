韩国政府高层官员：“恢复韩日关系优先于南北关系”. February. 15, 2021 07:35. by 崔智善记者、朴孝睦记者 aurinko@donga.com,tree624@donga.com. 据悉，文在寅政府将恢复韩日关系视为任期末外交战略的首要课题，并正在讨论为恢复南北关系首先改善韩日关系的构想。也就是说，由于美国政府强调在朝鲜、中国问题上韩美日三角合作的重要性，并要求改善韩日关系，韩国政府判断，只有先解决韩日关系，才能与拜登政府协调对朝政策。 韩国政府一名高层官员14日表示：“相比恢复南北关系，首先应该恢复韩日关系。目前韩国外交安全必须尽快解决的课题就是恢复韩日关系。”据有关人士透露，由此，韩国政府负责官员在与拜登政府进行沟通的过程中首先表示，韩国将参与韩美日三角合作，并解释韩国为改善韩日关系所做的努力，希望美国也为改善韩日关系发挥作用。 据外交部透露，在这种情况下，韩国外交部长郑义溶和美国国务卿安东尼·布林肯12日通电话时表示：“双方一致认为，持续开展韩美日合作十分重要。”美国国务院当天在介绍通话内容时表示：“布林肯强调了持续开展韩美日合作的重要性。” 国务院发言人室相关人士当地时间11日对“美国之音”电台说：“韩国和日本之间目前存在的紧张局面令人遗憾。拜登政府不仅加强美国与同盟的关系，也在加强同盟之间的关系。没有比韩日关系更重要的了。”

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