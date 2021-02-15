饭店-酒店营业时间延长至晚上10点的“依据是什么”？. February. 15, 2021 07:35. by 朴钟敏记者•李相焕记者 return20@donga.com. 首都圈保持社交距离的等级从15日开始放宽到第二阶段，饭店和酒店等的营业限制延长到晚上10点，但个体工商户反驳称，“没有明确的依据，效果也不明确。” 全国个体工商户紧急对策委员会(个体工商户紧急对策委员会)13日发表立场，就延长营业时间1小时谴责说：“这是没有科学依据的权宜之计。”个体工商户紧急对策委员会发言人金钟民表示，“个体工商户不发出声音，政府就维持限制，反对的话就解绑松开一点点，这种情况在反复上演。营业时间延长至晚上10点，是否会对防疫有所帮助，应该提供科学根据。” 饮食店啤酒屋紧急对策委员会指出各行业的差别。李基恩会长不满地说：“网吧可以不受限制地营业等与其他行业差别对待的放宽措施让人难以接受”，“虽然向防疫当局提议‘不限制时间，只限制单位面积的人员数量不就行了吗’，但是对方完全没有接受。” 网吧个体户们也大声疾呼：“虽然营业限制被取消了，但是根本性的问题还没有得到解决。”全国PC咖啡店对策联合会会长金基洪表示：“保持社交距离等级下调至第二阶段，只是解除了营业限制而已。实质性的难关依然存在”，“如果新型冠状病毒肺炎疫情再次扩散，保持社交距离等级提高，雇佣打工者等痼疾将再次发生。” 个体工商户计划继续通过集体行动来告知他们目前所面临的困难。个体工商户紧急对策委员会表示：“将在16日防疫当局提议召开的座谈会上敦促出台合理适用防疫标准的方案。”

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