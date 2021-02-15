特朗普在弹劾案被否决后即称“将启动爱国运动”，示意将重新参与政治. February. 15, 2021 07:35. by 兪載東 jarrett@donga.com. 有关美国前总统特朗普煽动内乱嫌疑的弹劾案13日在美国国会参议院被否决。1月6日特朗普的支持者发动了史无前例的冲击国会大厦事件，同月13日，国会众议院通过了上诉弹劾案，但最终仍被判无罪。特朗普表示，“这是历史上最大的猎巫。让美国伟大起来的爱国运动已经开始”，表明了要重新政治活动的意愿。 在13日进行的弹劾案表决中，参议院以57票有罪、43票无罪宣判无罪。要宣布特朗普有罪，必须得到参议院全部100个席位中占三分之二的67个席位。由于执政的民主党和在野的共和党各拥有50个席位，所以至少应该有17名共和党议员赞成，但当天只有米特·罗姆尼、苏珊·柯林斯、莉莎·麦卡斯基等以“反特朗普”倾向著称的7人赞成。 由此，特朗普两次被众议院表决通过弹劾案，但在参议院两次均被判无罪。此前，他曾为了赢得2020年的总统选举，因涉嫌勾结外部势力，向乌克兰施压调查拜登父子的腐败行为。虽然众议院2019年12月通过了弹劾案，但2020年2月参议院否决了弹劾案。 特朗普在弹劾案被否决后发表声明表示欢迎称：“在接下来的几个月里，我将同各位分享很多。期待继续我们惊人的旅程。”很多人预测，卸任后也得到保守选民高度支持的特朗普将会创建新党、再次挑战总统宝座。最近政治媒体《国会山》以共和党选民为对象进行的调查中，64%的应答者回答说：“如果他创建新党，会予以支持。” 但是，检察机关的调查和各种民事、刑事诉讼等将会对他的行动带来相当大的负担。去年总统选举的最大激战地佐治亚州的检察机关正在调查特朗普打电话给州国务卿布拉德·拉芬斯伯格、施压要求推翻选举结果的嫌疑。特朗普的故乡纽约州的检察机关也在调查特朗普家族企业的欺诈及逃税嫌疑。 美国总统拜登13日表示，“虽然参议院的表决没有带来有罪判决，但（对他提出的）嫌疑没有争论的余地”，示意对表决结果不满意。他表示：“暴力和极端主义没有立足之地。这也提醒了我们，民主是脆弱的，必须守护它。”民主党还在研究不让特朗普参加2024年大选的方案。根据禁止参与暴动及叛乱的公务员就任公职的宪法修正案第14条，如果参众两院各获得过半数的赞成，就可以通过。

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