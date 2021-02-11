韩国批准给高龄层接种阿斯利康疫苗，诺瓦疫苗将于下周签约. February. 11, 2021 09:00. by 李智云记者、李美智记者 easy@donga.com,image@donga.com. 韩国食品医药品安全处10日批准允许使用英国阿斯利康公司开发的新冠疫苗。对象是18岁以上的成年人。其中也包括65岁以上的高龄层。不过，对于高龄者，食药处建议“慎重接种”。这是因为虽然在所有年龄段都确认了安全性和一定的效果，但是高龄层的临床试验事例仍然不足。 韩国政府正在推进的引进2000万人份美国诺瓦疫苗的计划预计将在春节长假之后敲定。政府有关人士表示：“下周一（15日）将结束诺瓦疫苗的合同程序。”诺瓦疫苗是SK生命科学通过技术转让生产的。预计最快将于5月引进。

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