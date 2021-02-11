美国研究报告：“韩日关系数十年来最差……美日协调减弱”. February. 11, 2021 09:00. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国议会调查局最近就韩日关系评价说：“恶化到几十年来的最低水平，正在减弱韩美日三国的政策协调。”美国国务院内部甚至有言论称，如果韩日关系得不到改善，美国将把韩国排除在外，致力于与日本的双边关系和“四边机制(美国、日本、澳大利亚、印度)”。 议会调查局在本月初就美日关系更新的报告中分析说：“由于日本过去殖民统治带来的敏感历史问题，韩日关系持续紧张。2018年以来，这种关系创下了数十年来的最低值。”报告指出：“包括2018年和2019年的贸易、安全、历史相关争论在内，两国政府采取的一系列措施和报复应对手段导致两国关系急剧恶化。这削弱了韩美日政策协调。” 报告就美日关系表示：“日本尤其是美国在安全和贸易领域的重要伙伴。共同的安全目标从应对日益强大的中国挑战到应对朝鲜威胁，多种多样。”拜登政府高级官员当地时间9日就韩日关系对本报警告称：“如果韩国停留在过去的历史，不向前走，拜登政府人士可能会放弃对韩国作为伙伴的期待。”

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