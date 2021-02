BTS将登上美国MTV招牌节目“Unplugged”舞台. February. 11, 2021 09:00. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团将出演美国著名演唱会节目《MTV Unplugged》。 9日(当地时间),据Billboard网站等当地媒体透露,防弹少年团将于23日晚9时(韩国时间24日上午11时)登上美国音乐专门广播MTV播出的“Unplugged”舞台。MTV预告说:“防弹少年团将把热门歌曲和专辑《BE》的收录曲以全新的版本向粉丝们展示。”防弹少年团没有前往美国当地,而是在首尔拍摄演出场面。美国MTV将接收该画面,向全世界播出。虽然歌曲尚未公开,但像《Dynamite》、《Life Goes On》、《Boy With Luv》等防弹少年团最近的热门歌曲很有可能穿上新的编曲衣服。从1989年开始播出的《MTV Unplugged》是MTV的招牌节目之一。每集由一个团体出演,播放代表曲,用木吉他等原声乐器代替电吉他或电子合成器,带来新鲜的版本。为了给大家听自然的音响,演出将以拔掉电插头的“Unplugged(不插电)”方式进行。此前,涅盘乐队、埃里克•克莱普顿、鲍勃•迪伦、玛丽亚•凯莉等美国当地的代表明星们都登上过该舞台。这其中一部分的实况唱片或影像制品被选为现场演唱名专辑。

