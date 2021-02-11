孙兴慜：“结婚？成为最佳球员之后”. February. 11, 2021 09:01. by 金東昱 creating@donga.com. “孙兴慜要结婚吗？不，大概以后吧。” 国际奥林匹克委员会(IOC)运营的奥林匹克频道10日以“与孙兴慜有关的8个有趣的事实”为主题，集中报道了孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)的昨天和今天。 最先提到的事实是孙兴慜小时候和足球选手出身的父亲一起每天训练4个小时。孙兴慜表示，“从我开始走路时起，(父亲)就让我踢球。”与长大成人就会独立的西欧不同，现在和父亲、母亲在一起的样子看起来似乎也很新鲜。奥林匹克频道在报道这一事实的同时传达了孙兴慜的发言，“父母在旁边帮助我，支持我踢足球。父母放弃自己的生活，为了帮助我来到了这里(英国)。” 粉丝们最关心的事实就是“孙兴慜何时结婚”。孙兴慜与其他在较早年龄结婚的海外足球选手不同，目前尚未结婚。孙兴慜表示，“我想在最高水平的联赛和比赛中踢球，想成为最好的球员”，“退役后或33、34岁后，我将与妻子、孩子等家人一起度过很长时间。” 奥林匹克频道还关注了孙兴慜比防弹少年团(BTS)的影响力大的事实。该频道提到了文化体育观光部和韩国体育政策科学院去年12月发表的报告书，表示：“孙兴慜的经济效果比BTS更大”，“他的经济效果推算为1.9885万亿韩元，高于BTS的1.7125万亿韩元。” 得益于孙兴慜效应，韩国的热刺球迷多于英国的热刺球迷的事实也引人注目。奥林匹克频道表示：“据路透社报道，韩国有5200万人口，其中16~69岁的韩国人中有21.4%是托特纳姆热刺队的球迷，这一数字约为1100万人”，“得益于孙兴慜这位明星球员，托特纳姆热刺队在韩国取得了积极的效果。”此外，该频道还介绍了托特纳姆热刺队的铁杆球迷、英国歌手德克伦•麦凯纳从孙兴慜那里得到灵感创作《Sonny》(孙兴慜的爱称)并打算收录在专辑中的故事、为了专心踢球，16岁辍学并加入德国汉堡青年队、2016里约奥运会男子足球8强被淘汰后流泪的故事等。

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