任期一年的补选，近乎“国土大改造”的荒唐公约泛滥. February. 11, 2021 09:01. by 鄭用寬 yongari@donga.com. 面对4月7日首尔和釜山市长的补选，朝野双方纷纷发表需要巨额费用的荒唐的开发承诺和倾囊相助的承诺。从接续完成1年零3个多月任期的市长选举预选阶段开始，甚至出现了接近国土改造的承诺。在首尔，是“将江边北路和奥林匹克大路的三分之一用人工地基覆盖起来，建设公共住宅”（共同民主党竞选人禹相虎），“首尔将变成21个多核城市，21分钟的紧凑型城市。将打造垂直花园”（共同民主党竞选人朴映宣）等，竞选承诺的实现可能性和经济妥当性引发了争议。 “5年内将提供74.6万套住宅”（国民之党竞选人安哲秀）、“5年内将提供36万套住宅”（“国民力量”党竞选人吴世勋）等在野党候选人的住宅供应方案也只是目标值不同，至于在哪块土地上如何建造，缺乏具体内容。在这种情况下，“国民力量”党竞选人赵恩熙主张，朴映宣的多核城市竞选承诺和“京釜高速公路首尔区间地下化”竞选承诺原本就是自己的想法，而朴映宣方面则反驳说“概念不同”，甚至引发了剽窃争议。 善愿性公约竞争也非常激烈。“在首尔结婚生子时，最多将给予1.17亿韩元的补贴费”（“国民力量”党竞选人罗卿媛）的竞选承诺就是代表性例子。攻击罗卿媛的其他候选人也推出了与政府支援不同的“一笔发放小工商业者灾难补贴费”“照看孙子孙女津贴”等现金性福利承诺。 在釜山地区，则在中央党层面针对恢复地区经济展开大规模开发公约竞争。共同民主党表示：“将把嘉德岛新机场建设成不可逆转的国策事业。”“国民力量”党也在赞成加德岛新机场的情况下，宣布推进韩日海底隧道。在个别候选人的立场上，也出现了很多实现可能性没有担保的承诺。 即使此次选出的团体长在明年6月的地方选举中再次当选，这些承诺也有很多不能在一年预算分别为40万亿韩元和12万亿韩元左右的首尔市和釜山市层面解决。也就是说，很有可能只是让国民对首尔和釜山市民的开发利益和各种补贴充满期待。选民们应该洞察，这些承诺只不过是提高瞬间认知度和支持率、在竞选中占据有利位置的选举战术，才能选出像模像样的自治团体长。

한국어