专栏：读书的妈妈. February. 11, 2021 09:01. . 妈妈只要其存在，就会得到安慰，成为力量。但世上所有的母亲不可能都是牺牲和爱情的代名词。被子女记住的妈妈的样子也各不相同。丹麦印象主义画家安娜•安切尔经常画妈妈读书的样子。实际上，画家的妈妈一生都和书亲近。对于母亲来说，书意味着什么呢？ 在丹麦最北端的渔村斯卡根出生长大的安切尔之所以能够成为国际上成功的画家，多亏了具有牺牲精神的妈妈。与旅馆主人结婚生下6个孩子的母亲，唯独给了小女儿安切尔无私的爱。在女性无法接受正规美术教育的时期，妈妈为了发挥女儿的才能，将她送到了私立美术学校，安切尔可以像男性画家一样去巴黎留学。但是，自从与同僚画家米凯尔•安切尔结婚后，首次面临危机。教画画的老师也建议说：“现在放弃画具，忠实于家庭生活。”但是安切尔在生产后更加活跃，通过海外展览取得了更大的成就。在妈妈的帮助下，她可以自由地完成家务和育儿。为了确保画家女儿的工作时间，妈妈让女儿在旅馆食堂吃饭，还自告奋勇地揽起了孙女的保育工作。丈夫去世后，她和儿子一起负责经营旅馆，忙活到70岁还照顾子女，经常一边祈祷一边读书。安切尔把母亲的样子用画幅记录了下来。画中的老母亲坐在阳光明媚的蓝色房间里，专心读书。虽然已经83岁了，但依然精神矍铄。 一辈子只生活在渔村的妈妈，一定是通过书梦想着另一个世界而旅行的。虽然自己为了家人做出了极大的牺牲，但是能够支持女儿的梦想并支持她，可能是希望子女在更广阔的世界里更加幸福。老母亲看着继女儿之后孙女也成为画家，一直活到90岁才安心地闭上了眼睛。

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