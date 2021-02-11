平地线行驶、险地线步行…现代汽车首次公开“智能型移动机器人”. February. 11, 2021 09:01. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车集团首次公开了变身的智能型地面移动机器人“TIGER(Transforming Intelligent Ground Excursion Robot)”。公司方面计划加快开发结合移动出行和机器人技术的新概念未来移动出行技术。 10日，现代汽车集团通过官方YouTube频道公开的“TIGER”是现代汽车集团旗下的未来移动出行负责组织“New Horizons Studio”推出的第二件作品。有评价称，虽然TIGER的结构与第一件作品行走移动的“电梯”相似，但在功能和性能方面得到了进一步提升。TIGER长约80厘米，宽约40厘米，重约12公斤，有4条腿和轮子，是一种小型无人移动物。利用轮子和腿，可以自由移动险峻的地形。它不仅具备前进和后退，还具备了可以左右轻松转换方向的结构。基本上利用轮子行走，但遇到障碍物或不能用轮子行走的地方，可以用机器人腿行走。在平坦的地形上，它会变成四轮驱动车辆，加快速度行驶。 现代汽车集团期待将TIGER用于△科学勘探和研究△紧急补给品运输△向偏僻地区配送商品等多目的任务。特别是车体内部还设有专门的货物装载空间，可以保护物品，还可以利用机器腿维持日常水平，可以安全地运送物品。 New Horizons工作室不是单独开发TIGER，而是以开放式创新方式。与以人工智能(AI)为基础的工程设计企业“Auto Desk”、概念设计专门企业“Sundberg-Ferar”合作。 现代汽车集团New Horizons工作室常务约翰•徐表示：“适用于TIGER的移动出行新技术提供了现代汽车集团前进的未来方向和动力”，“New Horizons工作室将不断公开可以重新定义车辆设计、制造方式和未来移动出行概念的革新。”

한국어