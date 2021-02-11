美国国会参议院：“弹劾前总统的程序符合宪法”. February. 11, 2021 09:01. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 美国国会参议院对前任总统弹劾审判做出符合宪法的决定，承认了程序上的正当性。至此，就上月冲击国会大厦事件涉嫌煽动内乱的美国前总统特朗普的第二次弹劾审理将正式开始。 《纽约时报》9日报道说，在进行特朗普弹劾案审理前，参议院就弹劾前总统是否符合宪法进行了表决，结果以56比44做出了符合宪法的决定。民主党和共和党在100个参议院席位中各拥有50个席位。共和党中有6人叛离，投了符合宪法的票。但特朗普实际上被弹劾的可能性很小。如果要得到弹劾所需的三分之二的赞成票，共和党至少要出现17张反叛票，但预计很难实现。 在当天表决前，众议院弹劾案委员团和特朗普前总统的律师团展开了长达4个小时的攻防战。弹劾团出示了成为弹劾依据的冲击国会大厦事件当时示威队行使暴力场面的长达13分钟的视频。 担任弹劾团主席的众议院议员杰米•拉斯金甚至公开了在大儿子自杀身亡后，因冲击国会大厦事件险些失去小女儿和女婿的家族史。示威者们冲击国会大厦事件发生的上月6日，是因忧郁症自杀的拉斯金之子托米的葬礼举行第二天。他的小女儿塔比沙和大女婿为给拉斯金助一臂之力造访国会，而此时发生了冲击国会大厦的事件。拉斯金呼吁通过弹劾案称：“女儿和女婿逃往议会办公室，设置路障躲藏起来后，认为自己可以丧命，给心爱的人发送了最后的告别短信和电话。由于冲击国会大厦事件，多人失去了生命。这不能成为我们的未来。” 以脱下上衣、头戴角帽、脸上涂有油漆的状态冲击国会大厦而备受关注的QANON会员杰科布•钱斯利发表声明说：“对于冲击国会大厦一事，我深感后悔。很抱歉让其他人感到恐惧。”他强烈抨击特朗普称：“对特朗普前总统非常失望。他不是值得尊敬的人。”钱斯利因涉嫌非法侵入、制造骚乱而被拘留。 参议院计划从10日开始不分休息日，每天进行审理。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，如果没有证人审问，审理将在13日结束，最快将于14日或15日进行最终弹劾投票。

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