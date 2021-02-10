比特币历史上首次突破5000万韩元大关. February. 10, 2021 07:30. by 金自贤记者 zion37@donga.com. 虚拟货币比特币的国际价格历史上首次突破了5万美元大关。韩国国内价格也首次超过了5000万韩元。 随着美国电动汽车公司特斯拉宣布进行大规模投资，且今后还将允许车辆购买结算，分析认为，这反映了比特币的制度圈落实将提前的期待。但是对过度的变动性和泡沫的担忧依然很大。 据全球虚拟资产信息网站CoinDesk9日透露，截至当天下午4时，比特币以4.7956.12万美元成交。这比前一天暴涨22.27%，连日刷新历史最高值。在“Bithumb”“Upbit”等国内虚拟货币交易所，比特币的价格也上涨超过10%，历史上首次突破5000万韩元。在“Upbit”网上，比特币的24小时交易金额截至下午4时30分达到1.5万亿韩元。 特斯拉当地时间8日宣布，购买了15亿美元（约合1.7万亿韩元）规模的比特币。这相当于特斯拉拥有的资产的7.7%。特斯拉表示：“这是为了使现金收益多样化，使资产的灵活性最大化。期待在不久的将来，作为我们产品的结算手段，能够开始接收比特币。” 特斯拉的创业者埃隆·马斯克是代表性的虚拟货币拥护者。他在上个月将推特账号的自我介绍改为“#bitcoin（比特币）”，并写道：“回想起来，那（比特币）是不可避免的。”他不久前在社交媒体上公开表示：“我是比特币的支持者。比特币正处于被现有金融圈广泛接受的前一阶段。” 特斯拉将此次投资的宗旨解释为现金收益多样化，但有人分析说，可能不会以单纯投资为目的购买比特币。SK证券研究员韩大勋表示：“特斯拉有望跃升为利用行驶数据等的大数据平台企业，因此在金融服务领域可能会利用比特币。” 在线结算企业贝宝（Paypal）开始比特币结算之后，被评价为创新标志的特斯拉也允许比特币结算，因此预计将会产生相当大的波及效果。美国韦得布什证券公司分析师丹·艾伯斯表示：“特斯拉可能会成为比特币使用的潜在‘游戏规则改变者’。”但是也有人指出，比特币价格变动性大，作为货币的职能也仍然不尽如人意。也有不少人担心，这笔钱可能会被用于洗钱和非法资金的筹措等方面。

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