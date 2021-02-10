金成女：“打破女演员固有观念的时候最开心”. February. 10, 2021 07:30. by 金基润记者 pep@donga.com. 精通人间所有学问的老学者浮士德。虽然他自负如果获得洞悉宇宙的真理，就可以改变人间，但他很快就陷入了虚无主义。恶魔梅菲斯托悄悄接近了他富有的灵魂。给你热情，把灵魂卖给我。对于“要签定契约吗？”的提议，浮士德的回答是“当然！”神究竟能否给“金成女浮士德”救援的机会？ “庭院戏女王”金成女(71岁，音译)将在26日开幕的国立剧团的新作《浮士德结局》中作为浮士德博士回归。这是她时隔4年再次登上新作舞台。在韩国国内，首次由女性担任浮士德角色，备受关注。8日，在首尔龙山区国立剧团见到的她说：“在女演员看来，浮士德是一个令人眼馋的角色。演技人生30年后机会终于来了”，“请不要当成‘女浮士德’，就看作是‘金成女浮士德’吧。” 作品原定于去年4月开幕，但由于她在练习室肩部受伤，再加上新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，最终流产。她说：“如果说去年是充满热情的状态，那么现在我正在冷静地审视作品。结果，对‘浮士德博士’来说，状况更好。” 该剧由赵光华导演亲自改编。在保持大框架的情况下，将歌德的原作压缩到115分钟。 浮士德博士除了苦恼的场面之外，还将其刻画成了温柔愉快的人物，而梅菲斯托(朴完圭饰)则被刻画了充满调皮的可爱恶魔。金成女表示：“如果只传达经典作品的本质，那么与大众接触的方法论多少会有所改变”，“打盹儿的人是绝对没有的。”这与从2012年开始担任国立唱剧团艺术总监7年，同时掌握唱本质和戏剧大众性的她的艺术理论相吻合。 扮演男性老学者的她的样子也许多少有些神奇，但她实际上对扮演男性有独到见解。“喜欢打破固有观念”的她在过去的庭院戏《洪吉童传》中出演“洪吉童”，在《哈姆雷特》中出演“霍雷肖”。腹部发声就像将军的号令声，但很快就会变成悠扬的声音。在单人剧中独自饰演30多个角色的“变身鬼才”。 金成女表示：“如果说有一生榜样的话，那不是人而是盘索里”，“在一部作品中从春香到卞使道，国乐必须消化所有东西，这是我坚实的演技和声音的基础。”接着她笑着说：“在导演看来，男子装扮似乎也暗暗有适合自己的影响。我也想亲眼看看自己在舞台上的样子。” 在现实世界里，她也像变色龙一样经常变身。话剧演员、庭院戏女王、艺术行政家、教授等修饰语与演艺人生一样积累。虽然变身了很多次，但她并没有放弃“完美演技”的愿望。但是这次练习中也有了一些变化。“看到浮士德博士就像我的人生一样。追求完美，但终究无法达到，这不就是人类吗？” 原著戏曲和作品的最大区别是结局。原作中浮士德虽然从神那里得到救援，但在此次作品中，她拒绝了神赐予的机会，为了自己负责选择了地狱行。她说：“在人性被抹杀的今天，作品是向不履行自己责任的人传达的一声呵斥。”剧中最后一章，站在神和梅菲斯托面前的“金成女浮士德”高声呐喊。“我要下地狱。”

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