执政党全力釜山拉票……“嘉德岛新机场特别法将于26日表决通过”. February. 10, 2021 07:30. by 朴民優 minwoo@donga.com. 共同民主党领导层为攻略4·7釜山市长补选的选票而全力以赴。党代表（党首）李洛渊和院内代表金泰年分别在首尔和釜山主持召开了釜山地区悬案相关会议，在春节休假前为拉拢釜山民心“投入全部力量”。 李洛渊9日主持召开了“东南圈新经济引擎推进战略发表及讨论会”，并表示：“如果在本月内制定特别法的话，加德新机场将成为既定事实，新机场之后将预先准备釜山、蔚山、庆南的发展战略。”随后进行推演的共同民主党地区均衡新政分科委员长康勋植议员声称：“如果铁路和陆上交通牢固、港口物流排名第七位的釜山拥有关口机场，就可以超越上海。” 同一时间，金泰年和执政党釜山市长竞选人一起访问了釜山港。这是今年以来共同民主党领导层第三次访问釜山。金泰年就加德新机场表示：“如有必要，可以免去可行性调查。加德新机场特别法一旦在国会通过，将最大限度地简化事前调查，并免除可行性调查。”共同民主党计划在26日举行的全体会议上处理加德新机场特别法。 共同民主党计划以“执政党效应”为基础，积极利用加德新机场作为此次釜山市长补缺选举的招牌承诺。但在朝野候选人支持率方面，执政党至今仍与在野党存在不小的差距。 舆论调查企业Embrain Public在7日和8日以居住在釜山的1000名年满18岁以上的男女为对象进行了调查（标本误差95%，置信度为±3.1个百分点，详情可参考中央选举舆论调查委员会网站）。调查结果显示，釜山市长竞选人的支持率分别为：“国民力量”党朴亨埈28.8%、共同民主党候选人金荣春18.3%，以及“国民力量”党李彦周（8.2%）、“国民力量”党朴敏植（3.5%）、共同民主党候选人卞成完（3.3%）、“国民力量”党朴圣勋（2.2%）、共同民主党候选人朴仁英（1.8%）。

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