对李在城来说，德乙的舞台太小了. February. 10, 2021 07:30. by 金東昱 creating@donga.com. “如果能让李在城留在球队，不管什么事我都想去做。” 德国足球乙级联赛荷尔斯泰因基尔队主教练奥勒•维尔纳对李在城(29岁)赞不绝口。因为从球队史上首次挑战升级德甲的立场来看，李在城的表现非常出色。 9日，李在城在德国杜塞尔多夫的梅库尔-施皮尔竞技场举行的与杜塞尔多夫队的2020~2021赛季德国足球乙级联赛第20轮客场比赛中首发出场，并在1比0领先的下半场第2分钟攻入制胜一球。这是他本赛季联赛的第4粒进球。包括德国足协(DFB)杯的2粒进球在内，这是他本赛季各项赛事攻入的第6粒进球。李在城在去年12月与雷根斯堡的比赛中攻入多粒进球后，时隔2个月再次尝到了进球的滋味。 凭借李在城的出色表现，当天以2比0获胜基尔队不仅获得了晋级德甲的机会，而且还拿到了登上榜首的机会。最近取得2连胜，以4场比赛不败(3胜1平)的上升势头排在联赛第3位(积39分)。与领头羊汉堡队(积41分)的差距只有2分。根据34轮常规赛的结果，德乙联赛第1、2名的球队将直接进入德甲联赛，而第3名将与德甲第16名的球队进行晋级附加赛。 维尔纳教练在赛后表示：“李在城是非常出色的球员。虽然很难挽留6月合约到期的李在成，但我认为球队会竭尽全力(留下他)。”

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