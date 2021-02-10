悲伤的巧克力. February. 10, 2021 07:30. . 快乐和幸福的故事对某些人来说可能是伤心和悲惨的故事。自1964年出版以来一直备受读者喜爱的罗尔德•达尔的《查理和巧克力工厂》就属于这样的故事。 家境困难每年只能买一次巧克力的查理与其他4个孩子一起拥有可以参观巧克力工厂的金黄色入场券。巧克力屋简直就是巧克力天地。树木、灌木、溪谷和瀑布等所有的一切都是巧克力。无所不有。有被电视传送的巧克力，也有无论怎么吮吸都不会变小的糖王。翁卡社长决定将这个巧克力工厂留给住在外围木板房的善良少年查理。这是一位特别喜欢巧克力的作家写的愉快的巧克力故事。 但是，仔细观察巧克力制作过程，不难发现事实并非如此。翁卡社长看到想要偷走巧克力制作秘诀的产业间谍熙熙攘攘，就让现有的劳动者离开，干脆关门。尽管如此，工厂还是毫无问题地运转。因为把美西螈人放进货物箱，秘密地运到国内，作为劳动者投入。他们是侏儒(小矮人)。如果比喻成斯威夫特的《格列佛游记》，那就是小人国；如果比喻成非洲部落，那就是俾格米人。他们听说可以尽情地吃可可果，就离开家乡移居到了英国巧克力工厂。 美西螈人是为了巧克力而存在的。他们的生活与在巧克力工厂被训练剥核桃的松鼠的生活没有什么两样。他们不仅制作巧克力，有时还成为制造新奇产品的实验对象。借用马丁•布伯的话来说，他们就是“那个东西”。必要的话就用，不需要就扔掉，应该说是一种人类的物品吧。虽然作家没有这样的意图，但从他们的立场来看，《查理与巧克力工厂》是悲伤而忧郁的故事。翻开甜蜜故事的背面进行反思的理由就在这里。

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