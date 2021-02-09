打破一个多月进球荒的孙兴慜：“想念凯恩”. February. 09, 2021 07:37. by 金東昱 creating@donga.com. “我很想念凯恩。” 7日，孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的英超联赛(EPL)与西布罗姆维奇队的主场比赛中，时隔一个多月攻入个人联赛第13粒进球(赛季各项赛事第17粒进球)，帮助球队以2比0取得了胜利。 给孙兴慜插上翅膀的是脚踝受伤后闪电复出的哈里•凯恩(28岁)。在凯恩因伤无法出战的此前的比赛中，孙兴慜被彻底孤立。在中场没能接到像样的传球，还要受到对方后卫们的集中牵制。但是凯恩回撤至二线后，打通了进攻的活路，并适当地传球给最前方，孙兴慜久违地展开了自己喜欢的比赛方式。 凭借当天的出色表现，孙兴慜本赛季第7次被选为本场最佳球员，他在赛后表示，“每次与凯恩搭档比赛时都很开心，一起踢的比赛非常有价值”，“我们都知道凯恩是世界最佳前锋。凯恩回归后，我马上攻入了球队所需要的进球。”足球统计专门企业“whoscored.com”给孙兴慜打了7.8分的评分。这是继中场球员霍伊比尔(8.4分)之后，两队中第二高的评分。为球队首开纪录的凯恩得到了7.6分。 赛后热刺队主教练何塞•穆里尼奥谈到了孙兴慜的续约问题。孙兴慜与托特纳姆热刺队的合同将于2023年到期。穆里尼奥教练表示：“孙兴慜的合同还有2年左右的时间。让我们等待合适的时间吧”，“因为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，很多人失去了工作，处境非常艰难。我认为现在不是谈论球队和球员续约的时候。但是我相信事情会很快得到解决。”孙兴慜计划11日出战英格兰足总(FA)杯与埃弗顿队的16强赛。

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