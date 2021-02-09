美国国会参议院开始审理“特朗普弹劾案”……弹劾的可能性很小. February. 09, 2021 07:37. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 美国有线电视新闻网7日报道说，面对国会参议院将于9日对美国前总统特朗普进行弹劾审理，执政的民主党和在野的共和党均表示将尽快进行弹劾审理。民主党更急于通过19000亿美元的新冠救济案和批准部长人事，共和党也希望与特朗普划清界限。 在与刑事审判相似的参议院弹劾审判中，主导上个月13日弹劾案表决的民主党国会众议员将担任检察官，特朗普的律师团将为其进行辩护。民主党方面当初要求特朗普出席，但遭到了律师团的拒绝。预计也不会进行另外的证人审问。政治媒体《政客》报道说，考虑到这一点，弹劾审理不会持续一周以上。 特朗普实际上被弹劾的可能性也很低。民主党和共和党分别在参议院100个席位中拥有50个席位。为获得通过弹劾所需的三分之二的赞成票，共和党至少要出现17票的“叛乱票”，但大多数人认为这种可能性不大。共和党的重量级人物、参议员林赛·格雷厄姆对哥伦比亚广播公司表示：“我毫不怀疑，弹劾将被否决。” 但上个月13日众议院通过上诉弹劾案时，投赞成票的共和党众议员里兹·切尼主张，就上个月6日发生的史无前例的、特朗普的支持者闯入议会事件，特朗普也应接受调查。他是乔治·布什政府时期曾担任过副总统的“保守巨头”副总统迪克·切尼的长女，但她主张共和党应该与特朗普诀别。切尼在接受福克斯新闻频道采访时表示：“将对上个月6日发生的事件进行大规模调查，人们都想知道特朗普当时做了什么。有很多问题需要他回答。” 部分人认为，民主党有可能不在意弹劾案最终被否决，而在于推进阻止特朗普再次参加总统竞选的投票。根据修正宪法第14条第3项规定，参与暴动及叛乱的公务员今后不能就任公职。而且与需要三分之二的人赞成的弹劾案不同，这一条只要过半数赞成就可以通过。

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