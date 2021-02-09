这次不是伴奏而是独奏…拉西科夫斯基时隔4年再次单独登台. February. 09, 2021 07:37. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “我总是先问自己能不能担任伴奏。只是因为喜欢演奏。” 俄罗斯钢琴家伊利亚•拉西科夫斯基(37岁•诚信女子大学特邀教授)是新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情下韩国最忙碌的演奏者。从去年3月开始到今年2月为止的1年里，仅他参与的演奏就包括小提琴家金秀智、白柱英、宋志源、梁成植、梁贞允、李智允、大提琴手金敏智、朴有信、李静兰、中提琴手理查德•容才•奥尼尔、贝斯手成美京、女高音朴惠尚、单簧管演奏者金韩(音译上同)等最受关注的演出。与多个管弦乐团进行的协奏曲合演也是这样。 时隔4年，他将举行个人独奏音乐会。题目是《浪漫奏鸣曲》。27日晚8时，在首尔艺术殿堂IBK Chamber Hall。记者在艺术殿堂附近的咖啡厅见到了即将进行演奏的他。由于他与许多乐器合演，因此他不断接触新的保留曲目。会不会有负担呢。“登上舞台本身就很快乐，和很多演奏者分享关于音乐的想法也很幸福。我只是想通过新的经验进一步发展。” 真的是他主动提出伴奏的吗？记者联系了与他合作过的演奏者。大家纷纷摆手。“他说的太客气了。因为想和他演奏，所以自己提议了。只确认了日程，他就说好。” 在此次个人演唱会上，他将在世界首演韩国作曲家柳在俊的钢琴奏鸣曲。“这是一部像人生一样巨大的作品。是一首包含痛苦和奋斗的曲子。柳在俊是无论是什么作品都能发出鲜明固有声音的作曲家。” 除这首曲子外，拉西科夫斯基还将演奏肖邦的《3号奏鸣曲》和玛祖卡舞曲作品《24》中的4首曲子等。他说：“浪漫奏鸣曲这一演唱会题目是考虑到柳在俊的奏鸣曲而专门起的”，根据这首曲子的氛围安排了其他曲子。 他从2006年开始在韩国进行演奏，2013年成为诚信女子大学教授后，将居住地转移到了首尔。目前他和日本夫人住在学校附近。“因为得到允许，所以想在韩国呆一段时间。因为有几代人的热情听众，有各种个性的演奏家，也有能干的学生。” 我想解开剩下的疑惑。那么多的顶级演奏者来找他合作的理由是什么呢？记者分别询问了小提琴手白柱英(首尔大学教授)和大提琴手李静兰。答案如约而至。“不管是什么样的曲子，伊利亚都会马上学会，准备得很完美。他从来不会感到疲惫，而且会充满关怀。最爱音乐本身。”3万~6万韩元，详情咨询：1544-5142。

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