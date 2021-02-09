科技部：“谷歌今后再次发生YouTube等连接障碍时，要用韩语进行引导”. February. 09, 2021 07:38. by 申東秦 shine@donga.com. 对于去年12月发生YouTube、Gmail等连接障碍的谷歌，政府规定今后如果发生类似问题，可以用韩语告知相关事实。另外，还规定，要检查改善系统、确保服务稳定手段的措施。 8日，科学技术信息通信部表示，将适用《电气通信事业法》，要求谷歌改善确保服务稳定性的措施。这是首次适用对诱发过度通信量的附加通信事业者赋予服务品质维持义务的所谓“Netflix法”(修改后的《电气通信事业法》)。每天访问量超过100万名、占国内流量1%以上的谷歌、脸书、Netflix等6家企业是适用对象。 去年12月14日，谷歌在需要登录的YouTube、G-mail等服务上出现了约1个小时的连接障碍。政府调查结果显示，这是由于用户认证系统的储存空间不足所致。谷歌在45天里没有认识到引发障碍的设定值错误，也没有为国内用户提供韩语介绍。为了防止类似事件再次发生，政府向谷歌提出了改善事前感知、应用储存空间再利用技术等建议。在发生类似问题时，将通过谷歌韩国的博客等用韩语进行告知，并告知国内媒体。 此次措施中没有包含连接障碍的补偿。现行法律规定，只有在附加通信事业者出现4小时以上障碍时才能得到补偿。

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