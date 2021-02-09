胡椒比食盐更甚. February. 09, 2021 07:38. . 就连最基本的调味料盐，在古代和中世纪也不是常见的和廉价的物品。在城里储备战略物资时，盐也是必需的物品。在商业和贸易方面也是主要商品。当然盐产地是非常重要的战略要地。 大航海时代的香料战争比食盐战争规模更大，参与国家更众。胡椒在古代罗马也曾被介绍过，但当时是通过陆路艰难地运送过来的。随着大航海时代的到来，东南亚生产的多种香料可以通过商船运输。 香料的价格根据时代和种类的不同而有所不同，但胡椒、肉豆蔻、肉桂等代表性香料的全盛时期几乎与金价相差无几。香料成为欧洲强国投资海洋的契机和动力。要想绕过非洲、印度洋向东南亚派遣舰队，需要庞大的费用和牺牲，但为此需要单价较高的商品。于此，没有比香料更适合的商品。 当时几乎没有商人、军人和海盗之分。随着欧洲各国的船舶出现在东南亚，围绕香料产地和贸易权展开了战争。虽然欧洲各国之间也发生过战争，但主要爆发的是包括原住民王国、中国、日本海盗在内的国际战争。 与食盐不同，没有香料也不会影响人们的生存。但是却引发了比食盐更凄惨的国际纷争。虽然最后用的是“肉豆蔻可以预防鼠疫。它是包治百病的良药。”我们应该如何看待这样的讽刺？ 人生在世，个人的人生最终可能无法摆脱衣食住行这一领域。衣食住行起初是生存的基本条件，但逐渐成为富裕生活的条件。进一步说就是为了自我炫耀和权威的要素。更漂亮的房子、更优雅的室内装饰、更丰盛的餐桌，追求这些的本身就是人类的基本欲望。但有时甚至会引发战争，发展为无情的镇压和卑劣的犯罪。

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