地方自治团体竞相乱撒的的普遍性灾难补助费. February. 09, 2021 07:38. . 就第四批灾难补助费“选择性”“普遍性”同时发放的问题，共同民主党和企划财政部之间的矛盾还在持续,在这种情况下，京畿道、蔚山市等广域地方自治团体和部分基础地方自治团体陆续开始发放本地的普遍性灾难补助费。据说，还有很多地方自治团体不考虑新冠造成的损失程度和财政状况，而是和旁边的地方自治团体进行攀比，说“我们为什么不给？”引起了居民抗议。 京畿道决定投入1.4万亿韩元预算，向每个道民发放10万韩元的“灾难基本收入”。结果一周之内，有一半以上的道民申请了补助费。在蔚山市，全体46.85万户的60%领取了补助费。市长空缺的首尔市在本月初曾表示“选择性地”发放1.4852万亿韩元的方针，但因占据多数议席的共同民主党市议员主张“普遍性发放”改变了方向。在226个全国基础地方自治团体中，25个地方自治团体也加入了普遍性发放的行列。其他地方自治团体长也考虑到明年6月的全国同时地方选举，正在观察居民的脸色。 如果有财政作后盾，地方自治团体对居民进行补助，可能是必要的。但是财政自立度为59%的京畿道、52%的蔚山市等情况较好的地方自治团体带头进行普遍性发放，而“家境不宽裕”的地方自治团体也跟着做，就是个问题。在全国广域市中财政自立度最低的全罗南道，22个基础地方自治团体中有12个承诺向每人支付10万∼25万韩元的灾难补助费。大部分的财政自立度都在10%左右。据说，由于从如此不足的财政中提取补助费，作为应对自然灾害的费用积攒起来的广域地方自治团体灾难管理基金在去年减少了一半。 去年全国地方自治团体发放给地区居民的7.3841万亿韩元灾难补助费中，占72%的5.2913万亿韩元被用于平均分配给居民的普遍性补助上。即使释放的资金对提振当地的消费有一定的帮助，但像零花钱一样给全体居民发放资金的行为也不符合“新冠紧急救助”的灾难补助费的初衷。如果是担心地区社会未来的地方自治团体长，就不能狡辩说“因为是居民的要求，所以没有办法”。想要战胜通过撒发现金的“票（平）民主义”诱惑，让损失惨重的人得到更多的援助，首先要说服居民。

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