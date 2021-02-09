文在寅：“在财政承受范围内大胆支持”. February. 09, 2021 07:38. by 黃炯?, 許桐準 constant25@donga.com,hungry@donga.com. 韩国总统文在寅8日就旨在支援新冠疫情受损的第四批灾难补助费表示：“政府将在财政能够承受的范围内果断、不失良机、竭尽全力地寻求充分克服危机的方案。” 文在寅当天在主持召开青瓦台首席秘书和助理会议时表示：“在现实条件下很难判断什么是最佳选择。我们全社会都应该集思广益，尤其是政界应该超越政党之间的利害关系、超越党派进行合作的课题。”就第四次灾难支援金及补充预算规模等问题，共同民主党代表（党首）李洛渊和经济副总理兼企划财政部长洪楠基相持不下，在这种情况下，文在寅实际上保全了两个人的颜面。执政圈相关人士表示：“不错失良机的充分对策是对李洛渊代表的支持，强调可以承受的财政范围，则是支持了洪楠基的立场。” 但文在寅同时表示：“最终责任在政府。希望大家群策群力、齐心协力，使政府尽到责任。”青瓦台有关人士表示：“连执政党内部也出现了洪楠基副总理辞职的主张，因此在对他进行庇护的同时，希望就第四次灾难补助费进一步讨论。”文在寅还就经济指标成果表示，“这是以经济副总理为中心启动紧急经济体制，通过史无前例的政策性手段积极有效应对的结果，”力挺洪楠基。 根据文在寅的这一意见，执政党和政府即将正式就第四次灾难补助费缩小分歧。当天，李洛渊在接受YTN频道采访时，就第四次灾难补助费的发放时间表示：“不会超过3月，希望帮上忙。”共同民主党首席发言人崔仁昊表示：“向国民承诺将为时不晚地进行充分规模的补充预算，将尽快推进党政协商。” 但是，就补充预算的规模等问题，执政党和企划财政部的想法差距仍然很大，这是一个变数。李洛渊表示：“媒体本以为第三次补助费可能是5万亿韩元，但实际上编制了9.3万亿韩元。此次也是抱着这种精神，需要比政府想象更多的援助。”虽然主张最大限度地大规模编制补充预算，但担心财政健全性的企划财政部面露难色。据悉，原定当天的党政协商也因未能就灾难补助费、损失补偿制等问题缩小分歧，最终被取消。

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